13 Ekim 2023 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:22:00
Afganistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Kaynak: AA
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Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.
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