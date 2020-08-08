Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi öldü

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Faruhi kavşağına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.