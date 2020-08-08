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08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:11:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:11:00

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi öldü

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Afganistan'ın Gazne şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Faruhi kavşağına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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