Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi öldü
Afganistan'ın Gazne şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Faruhi kavşağına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumazadah, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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