Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tagab ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında militanlar tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini aktaran Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

YOL KENARINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İNFİLAK ETTİ



İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.