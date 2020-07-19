Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı
Afganistan'da Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle ise 3 sivil yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tagab ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırı sırasında militanlar tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini aktaran Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
YOL KENARINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA İNFİLAK ETTİ
İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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