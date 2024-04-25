Af Örgütü, ABD'deki üniversiteleri, öğrencilerin kampüslerdeki protesto haklarını korumaya çağırdı
Kaynak: AA
Uluslararası Af Örgütü, İsrail karşıtı eylemlerin engellendiği ve öğrencilerin gözaltına alındığı ABD'deki üniversiteleri, öğrencilerin kampüslerdeki "barışçıl ve güvenli" protesto haklarını korumaya ve kolaylaştırmaya çağırdı.
Af Örgütünden yapılan açıklamada, ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı öğrenci protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin gözaltına alınması kınandı.
İsrail hükümetinin eylemlerine yönelik eleştirilerin doğası gereği antisemitik olmadığı vurgulanan açıklamada, bazı protestolarda şiddeti yüceltmek de dahil olmak üzere nefret dolu söylemler kullanan kişilerin de olduğu aktarıldı.
Üniversite idarelerinin, öğrencilerin kampüslerdeki "barışçıl ve güvenli bir şekilde" protesto haklarını korumaya ve kolaylaştırmaya çağrıldığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a da İsrail'e yönelik tüm silah transferlerini askıya alması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için çalışma çağrısı yapıldı.
"İNSAN HAKLARININ İHLALİDİR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, "Barışçıl olarak protesto etmek ve seslerini duyurmak için bir araya gelenleri susturmak, taciz etmek, tehdit etmek ya da başka bir şekilde sindirmek için atılan her adım insan haklarının ihlalidir." ifadelerini kullandı.
O'Brien, ABD'deki üniversitelerin Filistinlilerin haklarını savunan protestocuların gözaltına alınmalarını talep ederek öğrencilere baskıcı şekilde karşılık verdiğine dikkati çekti.
Akademik özgürlüğün eğitim hakkının merkezinde yer aldığını vurgulayan O'Brien, kampüs aktivizminin ise bu özgürlüğün önemli bileşeni olduğunu kaydetti.
O'Brien, nefret dolu söylemleri ve şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Yönetimlerin farklı bakış açılarına izin veren atmosferi teşvik etme sorumluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN PROTESTOLARI
Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
Polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.
Columbia Üniversitesindeki Filistin destekçisi gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yükseköğrenim kurumlarına da yayılmıştı.
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