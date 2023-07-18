VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var
Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
Türkiye ile Katar arasında güçlü iş birliği sürüyor
Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
18 Temmuz 2023 Salı 11:09:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 11:09:00

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde vagonlarının birinde "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı.

CNN'in haberine göre, trenin sahibi CSX demir yolu şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Philadelphia'nın kuzeybatısında bulunan Plymouth Meeting bölgesinde yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, trenin 40 vagonundan yaklaşık 16'sının yerel saatle sabah 5 sularında raydan çıktığı ifade edildi.

Ön inceleme raporlarında raydan çıkan vagonların birinde "tehlikeli madde" taşındığına işaret edildiği kaydedilen açıklamada, bu maddenin sızdığına ya da döküldüğüne ilişkin henüz herhangi bir kanıt bulunamadığı aktarıldı.

Açıklamada, tren mürettebatından yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

CSX temsilcisi Sheriee Bowman da trenin raydan çıkmasının hava durumuyla ilişkili olabileceğini ancak kesin nedenin yetkililerin değerlendirmelerinden sonra anlaşılacağını belirtti.

Polis, kaza sonrası tehlikeli madde sızıntısına karşı çevredeki evlerin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

ABD'de federal kayıtlara göre, her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.

TREN KAZASINDA KİMYASAL MADDE ETRAFA YAYILARAK ÇEVRE FELAKETİNE NEDEN OLMUŞTU

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal madde etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı.

Etiketler : TREN KAZASI KİMYASAL MADDE ABD
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Hayatımın en gergin anıydı

Hayatımın en gergin anıydı
Gelin maaşıyla klip çekti

Gelin maaşıyla klip çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX