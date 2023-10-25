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25 Ekim 2023 Çarşamba 11:17:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:17:00

ABD'nin F-16 filosu Orta Doğu'da: Yeni katliam hazırlıkları mı?

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya gönderilen F-16 filosunun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını açıkladı. .

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, CENTCOM'un görev alanına ulaşan F-16 filosunun, Bakanlığın bölgeye daha önce gönderdiği savunma birimleriyle "Bölgedeki ABD güçlerinin kendilerini savunmaları için" çalışacağını bildirdi.

Açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasına işaret edilerek "İran tarafından desteklenen grupların, ABD güçlerine hem Irak hem de Suriye'de saldırdığı" aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, "Bu saldırıları düzenleyen grupların Devrim Muhafızları Ordusu ve İran rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz." dedi.

Orta Doğu'da birçok farklı askeri birimin hazır halde bekletildiğini ifade eden Ryder, hiçbirinin henüz aktif halde olmadığını belirtti.

ABD'nin, İsrail-Filistin çatışması başladığından beri amacının bölgesel çatışmanın genişlememesi olduğunu söyleyen Ryder, bu çatışma ortamını kullanarak şiddeti artırmak isteyen ülkelere "bunu denememeleri" uyarısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı Pentagon F-16 filosu CENTCOM Orta Doğu maksimum 20 karakter etiket1 etiket2 etiket3
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