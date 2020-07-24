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24 Temmuz 2020 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 21:45:00

ABD'nin Chicago kentinde Kristof Kolomb'un iki heykeli kaldırıldı

Kaynak: AA

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ABD'nin Chicago kentinde Kristof Kolomb'a ait iki heykel, belediye başkanının emriyle kaldırıldı.

ABD’de, Siyahi George Floyd’un polisin gözaltına alması esnasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin etkisi ile Amerikan tarihindeki bazı önemli isimlerin heykellerinin kaldırılmasında son örnek Chicago kentinde yaşandı.

Belediye Başkanı Lori Lightfoot’un emriyle, Kristof Kolomb’un iki ayrı parkta bulunan heykelleri, sabah saatlerinde vinç yardımı ile yerinden söküldü.

Yerli halka karşı soykırım uygulamakla suçlanan İtalyan kaşif Kolomb’un heykeli önünde geçen hafta protestocular toplanmış, heykelin kaldırılmasını isteyen grup ile polis arasında şiddetli arbede yaşanmış, bazı polis memurları yaralanmıştı.

Belediye Başkanı Lightfoot, konu ile ilgili açıklamasında, göstericilerin güvenliği tehdit edici biçimde heykelleri yıkma girişimi üzerine Kolomb’a ait heykellerin geçici bir süre için kaldırıldığını belirtti.

Lightfoot, toplumunun çeşitliliğine verilen önemin ispatı olarak, kentte bulunan diğer heykel, anıt ve duvar resimlerinin akıbeti hakkında da çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

BAŞKA EYALETLERDE DE KOLOMB'UN HEYKELLERİ KALDIRILMIŞTI

Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği iddiasıyla, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb'a ait heykeller ABD'nin başka eyaletlerinde de kaldırılmıştı.

İtalyan kaşifin daha önce Ohio, Massachussets, Virginia, Minnesota eyaletlerindeki heykellerine protestocular tarafından saldırılar düzenlenmiş, heykeller daha sonra şehir yönetimi tarafından kaidesinden sökülmüştü.

Amerika’nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına ABD’nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.

Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb'a karşı aynı gün "Yerli Halklar Günü" adıyla karşı kutlama yapıyor.

KONFEDERASYON HEYKELLERİ DE HEDEFTE

Öte yandan, ABD'nin birçok şehrindeki Konfederasyon liderlerine ait heykeller de protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

Birçok şehir meclisi de siyahi ve yerli vatandaşlara karşı ırkçılık ve soykırım ile suçlananların söz konusu heykellerinin kaldırılması yönünde karar almak zorunda kalmıştı.

Temmuz ayının ilk günü, Amerikan İç Savaşı'nın en önemli şehri Richmond'da, Konfedere Devletler'in komutanlarından "Stonewall" (taş duvar) lakaplı Thomas Jonathan Jackson'ın ve ardından Deniz subayı Matthew Fontaine Maury'nin heykelleri sökülerek depoya konulmuştu.

ABD'de 1825-1832 yılları arasında başkan yardımcılığı yapan ve köleliğin kaldırılmasına direnmesi nedeniyle ülkeyi İç Savaş'a sürükleyen John C. Calhoun'un, Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentinde bulunan heykeli de 25 Haziran'da kaldırılmıştı.

Amerikan İç Savaşı sırasında kölelik taraftarı General James Ewell Brown Stuart (J.E.B. Stuart) ve Konfederasyon birliklerinin komutanı General E. Lee'nin heykelleri de göstericilerin saldırısına uğramıştı.

Öte yandan güney eyaletlerinden Mississippi'de Kent Meclisi, 28 Haziran'da, ırkçılık çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle İç Savaş sırasında köleliği savunan eyaletlerin oluşturduğu Amerika Konfedere Devletler Birliği'nin amblemini eyalet bayrağından çıkarma kararı almıştı.

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