  • BIST
    1085.19
  • Dolar
    7,3788
  • Euro
    8,7895
  • Altın
    466,8260
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li uzmandan 'Obama, ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu' değerlendirmesi
Hami Aksoy'dan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
KKTC Başbakanı Tatar: ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması yanlış bir karardır
ABD Başkanı Trump: ABD'dekiler barışçıl gösteri değil, iç terör eylemleri
İngiltere'de hareketli gün! Gözaltına alındılar
Macron: Lübnan'da 15 gün içerisinde yeni hükümet kurulacak
İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak
İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 KOVID-19 vakası tespit edildi
Berke Akçam 400 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi
Bakan Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara sınırlama
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainar: Ekonomi Kovid-19 salgınıyla ilgili belirsizlikle yüzleşmeye devam ...
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır
Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti
Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 115 yeni KOVID-19 vakası kaydedildi
İtalyan Alpleri'ndeki Marmolada buz kütlesi 15 yıl içinde yok olabilir
BM Özel Raportörü Lynk'ten İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına sert tepki
TBMM Başkanı Şentop uluslararası kuruluşların yeniden yapılanmasını önerdi
Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:01:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 01:01:00

ABD'li uzmandan 'Obama, ABD'yi Suriye'de PKK ile ittifaka soktu' değerlendirmesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Doran, ABD'nin, Türkiye'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek "Ancak Obama, Suriye'de bu teamülü bozdu ve YPG'yi DEAŞ ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu." dedi.

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.

Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini kullandı.

Doran, Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında yer aldığını söyledi.

"AMERİKA'NIN BİR ERDOĞAN SORUNU YOK; TÜRKİYE SORUNU VAR"

ABD'nin, Türkiye ile birlikte verimli bir şekilde çalışması için Türkiye'nin PKK konusundaki duruşuna saygı duyması gerektiğine işaret eden Doran, "Amerika'nın bunu yapmakta başarısız olması, ABD-Türkiye ortaklığı için tarifsiz zarara yol açtı." ifadesini kullandı.

Doran, ABD'nin tarihsel olarak Türkiye'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek, "Ancak Obama, Suriye’de bu teamülü bozdu ve YPG'yi, DEAŞ ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara’dan bakıldığında, Obama'nın YPG'yi sahiplenmesi kaygı vericiydi" diyen Doran, Washington'un, Tahran ve Moskova'yla paralel bir şekilde Suriye'de PKK'ya yardım ettiğine işaret etti.

ABD'de son dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Doran, "Amerika'nın bir Erdoğan sorunu yok; Türkiye sorunu var. Bu büyük ölçüde kendi yarattığı bir sorun." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER