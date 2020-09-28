AB'den İngiltere'ye çağrı: Halen yapılacak çok iş var

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28 Eylül 2020 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 17:59:00

AB'den İngiltere'ye çalışmaları hızlandırma çağrısı

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa Birliği ile İngiltere arasında imzalanan Brexit ayrılık anlaşmasının geçiş sürecinin bitimine 100 günden daha az vakit kaldığını anımsatarak, uygulanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesini istedi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de yapılan AB-İngiltere Ayrılık Anlaşması Ortak Komite Toplantısı bitiminde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, ayrılık anlaşmasının tam, zamanında ve etkili biçimde uygulanması konusunu ele aldıklarını bildiren Sefcovic, hazırlık çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Sefcovic, İngiltere'ye uygulanan geçiş sürecinin bitimine 100 günden daha az vakit kaldığını anımsatarak, "Halen yapılacak çok iş var." dedi.

Ayrılık sonrasında AB ve İngiliz vatandaşlarının haklarını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Sefcovic, AB ülkelerinin İngiltere vatandaşlarının yerleşimine yönelik programlarını hazırladığını, İngiltere'nin AB vatandaşlarına yönelik uyguladığı sistemin ise endişeye neden olduğunu söyledi.

Sefcovic, İngiltere'deki programının aynı statüye sahip AB vatandaşlarını farklı kategorilere ayırdığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

- "POZİSYONLAR UZAK"

İrlanda ile Kuzey İrlanda protokolünün işleyişinde gümrük sistemleri, işletmelerin kayıt altına alınması gibi alanlarda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Sefcovic, pek çok zorlu konuda AB ile İngiltere pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu söyledi.

AB tarafının, İngiliz hükümetinin hazırladığı İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nı ay sonuna kadar geri çekmesini talep ettiğini hatırlatan Sefcovic, tasarının mevcut haliyle ayrılık anlaşmasını ve uluslararası hukuku ciddi biçimde ihlal ettiğini kaydetti.

İNGİLTERE PROTESTOSU

İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, toplantının bitiminde AB Komisyonu binası çıkışında bir grup tarafından protesto edildi.

Protestocular, "İngiltere anlaşmalara sadık kalır" ve "Hukukun üstünlüğü" yazılı afiş açtı.

Protestoculardan birisi, Gove'un aracının önüne geçerek pankart açtı.

KOMİTE HAKKINDA

Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi, AB ve İngiltere'nin Brexit anlaşmasının uygulanmasını ve yorumlanmasını denetlemek ile ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla kurulmuştu.

Anlaşma gereği tarafların talep etmesi halinde Komite'nin, 30 gün içinde bir araya gelmesi ve sorunları ele alması gerekiyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

Uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma, Aralık 2019'da ülke parlamentosunda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

MÜZAKERELER

İngiltere, AB ile ticaret başta olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Müzakerelerde, ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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