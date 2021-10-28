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28 Ekim 2021 Perşembe 00:17:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 00:17:00

AB'den Filistin'in devlet kurma çabalarına destek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği yönetimi, Filistin'in devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirtti. Ayrıca yönetim, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılıklarını da teyit etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel'de görüşmeler yaptı.

Michel, Iştiyye ile görüşmesine dair sosyal medyadan, "Filistin'in devlet kurma çabalarına AB desteği ile bölgesel kapsam üzerine odaklandık. AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını teyit ettim." açıklamasını yaptı.

AB'NİN FİLİSTİN'E OLAN DESTEĞİ VURGULANDI

Borell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre ise AB Yüksek Temsilcisi, Filistin halkına ve Filistin'in devlet kurmasına AB'nin devam eden desteğini vurguladı.

Borrell, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözüm temelinde adil, müzakere edilmiş ve kapsamlı bir sonuç getirilmesi ile barış sürecinin canlandırılmasına yönelik anlamlı görüşmelerin yeniden başlatılmasına AB'nin bağlılığının altını çizdi.

Filistinlilerin evlerinden çıkarılması, binaların yıkılması, Gazze'deki insani durum...

Borrell, bu amaç için Orta Doğu Dörtlüsünün canlandırılması yolu da dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Iştiyye ile sahadaki durumu da ele alan Borell, İsrail'in yerleşimleri genişletmesinden, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ve bazı binaların yıkılmasından, ayrıca Gazze'deki vahim insani durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Borell, İsrail'in Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör listesine almasının da kendileri için ciddi endişe kaynağı olduğunu, AB'nin konuyu araştıracağını söyledi.

Etiketler : filistin ab devlet
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