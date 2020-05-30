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30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:50:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:50:00

AB'den ABD'ye 'DSÖ kararını gözden geçir' çağrısı

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'ye "DSÖ ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'ye "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkiyi kesme kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

İkili, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak AB'nin DSÖ'ye olan desteğinin sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada, AB'nin öncülüğünde Dünya Sağlık Asamblesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadeleden alınacak derslerin bağımsız bir şekilde araştırılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Kovid-19'u yenmek için küresel iş birliği ve dayanışmanın gerekli olduğu belirtilen açıklamada, DSÖ'nün bu mücadeleye liderlik yapmaya devam etmesi gerektiği aktarıldı.

"Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı"

Açıklamada, tüm tarafların katılım ve desteğinin sürmesi gerektiğine işaret edilerek, "Bu küresel tehdit karşısında ortak çözüm ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Uluslararası girişimleri zayıflatacak faaliyetlerden kaçınılmalı. Bu bağlamda ABD'ye kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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