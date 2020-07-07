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07 Temmuz 2020 Salı 00:33:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 00:33:00

ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İsrail, Endonezya, Arjantin ve Litvanya'ya 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 3 adet E-2D Gelişmiş Hawkeye Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol platformu olarak kullanılan ED-2 uçaklarının yanı sıra 10 uçak motoru, 3 radar bileşeni, bu uçaklar için elektronik destek ve navigasyon sistemleri ile birçok yedek parçanın bulunduğu kaydedildi.

ENDONEZYA'YA MV-22 OSPREY SATIŞI

Ajansın bir diğer açıklamasında ise Bakanlığın Endonezya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 8 adet MV-22 Osprey tipi, çok amaçlı, "tilt-rotorlu" helikopter satışına onay verdiği belirtildi.

Bu satış paketinde ise helikopterlerin yanı sıra 24 yedek motor, 2 kızılötesi ileri görüş radarı, 20 füze uyarı sistem ve 20 radar uyarı alıcılarının bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL'E 990 MİLYON GALON JET YAKITI SATIŞI

Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına da onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının açıklamasında, yakıt satış paketinde ABD ordusu tarafından kullanılan JP-8 tipi dizel ve benzin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın, Litvanya'ya 380 milyon dolar değerinde 6 UH-60 tipi Kara Şahin helikopteri, Arjantin'e ise 100 milyon dolara 27 M1126 Stryker tipi personel taşıyıcı araçların satışına da onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, ajansın toplam 7 milyar 480 milyon doları bulan bu satışlarla ilgili Kongreye tebligat gönderdiği kaydedildi.

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