VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'dan iki devletli çözüm çağrısı... "İşbirliğini sürdüreceğiz" "
ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi gözaltında
Hakkari'de cami hoparlöründen kuvvetli yağış uyarısı
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
İngiltere'de İsrail tepkisi: İngiliz Savunma Bakanlığına boyalı protesto
Yüksekova'da camilerden kuvvetli yağış uyarısı
11 Nisan 2024 Perşembe 06:50:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 06:50:00

ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi gözaltında

Kaynak: IHA

ABONE OL

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentindeki Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Polis, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde düzenlenen Ramazan bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Philadelphia Emniyet Müdürü Kevin Bethel düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırının saat 14.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, polisin yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi. İki grup insanın birbirlerine ateş etmeye başlamasıyla insanların olay yerinden kaçtığını kaydeden Bathel, biri polis tarafından vurulan 15 yaşındaki silahlı çocuk şüpheli olmak üzere 3 kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca olaya müdahale etmek için bölgeye giden polislerin kullandığı bir arabanın bir çocuğa çarptığını açıklayan Patel, çocuğun bacağının kırıldığını belirtti. Polis tarafından vurulan 15 yaşındaki şüpheli dahil 5 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Patel, olay yerinde 5 silahın ele geçirildiğini açıkladı.

PENSİLVANYA VALİSİ SHAPİRO: "BAYRAM SEVİNÇ ZAMANI OLMALIDIR"

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pensilvanya eyalet polisinin Philadelphia polisi ile temas halinde olduğunu ve soruşturmaya "tam destek" verdiklerini söyledi. "Bayram, Müslüman komşularımız için daima bir sevinç zamanı olmalıdır" diyen Shapiro, yaşanan saldırı nedeniyle Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüntü duyduğunu vurguladı.

Etiketler : abd ramazan bayramı saldırı
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX