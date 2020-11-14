ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1393 artarak 250 bin 31’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 451 artışla 11 milyon 70 bin 707'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1393 artarak 250 bin 31’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 790 bini, toplam test sayısı da 165 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 78 bin 194 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 17 bin 123 vakayla Kaliforniya ve 870 bin 552 vakayla Florida takip ediyor.

New York, 33 bin 955 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 819 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.