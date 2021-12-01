VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı
ABD'de gündem yine ırkçılık!
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı
Bakan Koca: Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır
Kanadalılar, Kovid-19 salgını nedeniyle çocuk sahibi olma planlarını değiştirdi
Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü
İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı
Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü
Türkiye'de 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı
İsmail Demir: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı
Bakan Bilgin 'Zam' anketini paylaştı
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
01 Aralık 2021 Çarşamba 23:09:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 23:09:00

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da bir kişide Omicron varyantına rastlandığını belirttiğini söyledi.

Söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiğini ve 29 Kasım'da "pozitif" çıktığını belirten Fauci, "Hasta şu anda karantinada ve yakın temaslı herkesle irtibata geçildi. Hastanın aşıları tam ve sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : koronavirüs Omicron varyantı california eyaleti
İhaneti affetti

İhaneti affetti
Türk doktorlar mucizeyi başardı

Türk doktorlar mucizeyi başardı
Neşeli Hülya

Neşeli Hülya
Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!

Nükleer bombadan daha güçlü olan asteroit yola çıkıyor!
Sahnede Şafak Sezer sürprizi

Sahnede Şafak Sezer sürprizi
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Keyfi kaçtı

Keyfi kaçtı
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER