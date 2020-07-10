ABD'de rekor üstüne rekor!Onlarca ülkenin toplamından daha fazla

Yeni tip koronavirüsün merkez üssü olarak gösterilen ABD'de yeni vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor. Ülkede son 24 saatte 61 bin 67 yeni tanı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 219 bin 999'a çıktı. Ölü sayısı ise 960 artarak 135 bin 822 oldu.

Ülkede koronavirüs ile mücadelede Beyaz Saray'a danışmanlık yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Bazı eyaletlerde normalleşme sürecine ara verilmeli" dedi.

AŞI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı "rekor sürede" bir aşı üretme yolunda olduklarını ve bunun çok yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. Başkan Trump, "Şu anda Kovid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 12 milyon 400 bini, ölü sayısı ise 558 bini geçti. İyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 230 bini aştı.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1220 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 184'e, vaka sayısı da 42 bin 619 artarak 1 milyon 755 bin 779'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 33 bin 526'ya ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 7 bin 280 artışla 282 bin 283'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 475 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 604'e yükseldi. Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 26 bin 506 artarak 793 bin 802'ye çıktı.