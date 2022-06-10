ABD'de bir silahlı saldırı daha: 3 ölü
Kaynak: AA
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisine saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken saldırgan yaralı halde yakalandı.
ABD'de Washington İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Smithsburg bölgesinde bulunan Columbia Machine Inc. isimli şirketin üretim tesisine giren saldırgan birden fazla kişiyi öldürdü.
Daha sonra Vali Larry Hogan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen zanlı yaralı ele geçirildi, operasyonda bir polis yaralandı.
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