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22 Eylül 2020 Salı 21:27:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 21:27:00

ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi

Kaynak: AA

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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Türkiye ikili ilişkilerini güçlendirme vizyonunu paylaşıyor ve ülkelerimiz ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz için çalışıyor." dedi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmasında "kilit rol" oynayabileceğini ifade etti.

Ross, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

ABD'li Bakan, konuşmasında, Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri anımsattı ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile temaslarını sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ziyareti sırasında geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme fırsatı olduğunu aktaran Ross, söz konusu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin önemini ele aldıklarını aktardı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Ross, 1700 Amerikan şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek, bunların 60'ının bölgesel merkezlerinin Türkiye'de olduğunu kaydetti.

Amerikan şirketlerinin 78 bin Türk çalışana istihdam sağladığına dikkati çeken Ross, ABD'nin Türkiye'den ithalatının ise bir önceki seneye göre yüzde 3 artışla 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Ross, ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 20,6 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, ABD'nin geçen yıl Türkiye'ye karşı 600 milyon dolarlık ticaret açığı verdiğini ifade etti. Bakan Ross, ABD'nin Türkiye'ye ihracatının 2014-2019 yılları arasında 11,7 milyar dolardan 10 milyar dolara düşmesinin "endişe verici" olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi hedefine değinen Ross, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Türkiye ikili ilişkilerini güçlendirme vizyonunu paylaşıyor ve ülkelerimiz ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz için çalışıyor." dedi.

Ross, "Ülkelerimizin Kovid-19 salgını sırasında karşılaştığı ekonomik zorluklara rağmen ABD, Türkiye ile daha fazla ticari fırsat yakalamaya kararlı." diye konuştu.

İki ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğine de işaret eden Ross, "ABD'nin Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefimize ulaşmamızda kilit rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ross, Türk yatırımcıları gelecek yıl haziran ayında ABD'de düzenlenmesi planlanan yatırım zirvesine davet ederek, ABD'nin yatırımları teşvik ederek ticarete açık olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Ross, "Gelecek yıllarda hem ekonomik hem de ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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