ABD sınırında patlama! Geçişler durduruldu
Kaynak: İHA
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama yaşandı.
ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi.
ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, köprü geçişlere kapatıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.
New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, patlamayı doğrulayarak, "Kolluk kuvvetleri ve acil müdahale ekipleriyle görüşmek üzere Buffalo'ya gidiyorum ve daha fazla bilgi edindiğimde New Yorkluları bilgilendireceğim" dedi.
Patlamanın meydana geldiği köprü, Kanada'nın Ontario kenti ile ABD'nin New York kentini birbirine bağlıyor. Köprü ayrıca dünyaca ünlü Niagara Şelalesi'nin bulunduğu bölgede yer alıyor.
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