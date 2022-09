ABD, Rumları NATO'ya hazırlıyor

New Jersey Ulusal Muhafız Bürosu, Kıbrıs Rum kesimi ile askeri işbirliği için Pantegon'a başvurdu. Pentagon, başvuruyu kabul ederek onayladı. Skandal, Demokrat Parti New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Ulusal Muhafız Bürosu Stratejik Planlar ve Politika Direktörü Tümgeneral Randolph J. Staudenraus'a 3 Mayıs'ta yazdığı mektubu paylaşması ile ortaya çıktı. Menendez, Pentagon'un kararından duyduğu memnuniyeti dile getirirken paylaştığı mektubunda "New Jersey Ulusal Muhafız Bürosu'nun, Kıbrıs ile Ulusal Muhafiz Bürosu devletler arası işbirliği programı adı altında yapmış olduğu başvuruyu güçlü bir şekilde desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullanıyor:



ARNAVUTLUK ÖRNEĞİ

"Ulusal Muhafız Bürosu, 6 bölgede 85'ten fazla benzer program ve ortaklık yürütüyor. Bunlardan biri de New Jersey eyaleti ile Arnavutluk arasında. Bu işbirliği Arnavutluk'un NATO üyeliğinde ciddi rol oynuyor. Onca yıllık deneyim ve başarıdan sonra, sıra New Jersey ile Kıbrıs'ın işbirligine gelmiştir. Rollerimizi Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde genişletmeye hazırız. New Jersey eyaleti, Kıbrıs ve mevcut ortak Arnavutluk ile etkinlikler düzenlemek için benzersiz bir yeterliliğe sahiptir."

RUM'A ASKERİ EĞİTİM

"Arnavutluk ile olan ortaklığın sonucu olarak New Jersey'den Arnavutluk'a rutin olarak KC-135 ve C-32'lerin uçuş gerçekleşiyor. Arnavutluktan da Güney Kıbrıs'a (Larnaka) ekstra bir buçuk saatte ucuş gerçekleştirilebilir. En düşük maliyetle, New Jersey Ulusal Hava Muhafızları, ABD'nin doğu Akdeniz'deki güvenlik işbirliği çabalarını destekleyebilir. New Jersev Ulusal Muhafızları, ABD'nin savunmasını desteklemeye ve müttefiklerimize askeri güçlerini eğitme ve güçlendirmede yardımcı olmaya kararlıdır."

Mektupta senatörler Bob Menendez ve Cory Booker ile birlikte 7 milletvekilinin (Donald Norcross, Andy Kim, Jeff Van Drew, Bill Pascrell, Tom Malinowski, Frank Pallone, Bonnie Watson Coleman) imzası yer aldı.