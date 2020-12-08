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08 Aralık 2020 Salı 18:03:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 18:03:00

ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay verdi

Kaynak: AA

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

FDA Komitesi bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.

Etiketler : koronavirüs aşı kovid abd
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