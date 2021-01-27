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ABD merkezli askeri analiz dergisi, F-35'lerin zayıf taraflarını değerlendirdi
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27 Ocak 2021 Çarşamba 19:36:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 19:36:00

ABD merkezli askeri analiz dergisi, F-35'lerin zayıf taraflarını değerlendirdi

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The National Interest, F-22 ve F-35 savaş jetlerini değerlendirdiği bir makale yayınladı. Dergi tarafından savaş jetlerini düşman karşısında savunmasız hale getirebilecek bazı eksik yönleri ele alındı.

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, F-22 ve F-35 ‘hayalet' avcı uçaklarının bazı eksik taraflarının olduğunu değerlendirerek, Rus Su-57 avcı uçağı için kolay bir av haline gelebileceğini öne sürdü.

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, F-35 jetlerinin Rus Su-57 karşısında kolay bir av haline gelebileceğini öne sürdü.

Dergide yayımlanan makalede, radarlara görünmeme özelliği bulunan F-22 ve F-35 savaş jetleri ele alınarak, söz konusu uçakları düşman karşısında savunmasız hale getirebilecek bazı eksik tarafları sıralandı.

"Stels teknolojisi, yaygın inanışın aksine bir görünmezlik pelerini değildir" ifadelerini kullanan yazarlar, Rusya’da geliştirilen ufuk ötesi Podsolnuh radarlarının, gökyüzünde gizli bir uçağı tespit etme görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.

Rus radarların F-35’leri uzak mesafelerde rahatlıkla takip edebildiği ifade edilen yazıda, ayrıca kızılötesi tarama teknolojisinin de Amerikan ‘hayalet’ uçaklarının konumunu saptayabildiği savunuldu.

Hava çatışması için uygun olmayan F-35 ya da B-2 Spirit gibi uçakların böyle bir durumda tüm parametreler bakımından geride kaldığına dikkat çekilen makalede, bir F-35 jetinin havada Rus Su-57 avcı uçağı için kolay bir av haline gelebileceği öne sürüldü.

Etiketler : abd rus radar The National Interest
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