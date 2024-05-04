İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.
- "2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız"
- İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı
- Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi
- Yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor
- Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
- Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri