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04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:15:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

Kaynak: AA

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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

Etiketler : istanbul boğazı gemi trafiği yat yarışları
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