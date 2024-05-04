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04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:04:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:04:00

Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.

İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.

Etiketler : hakan fidan gambiya adama barrow
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