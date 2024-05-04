Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katılmak için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Cumhurbaşkanı Barrow ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, ayrıca Gambiya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle buluştu.
Bakanımız @HakanFidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Banjul'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. �������� pic.twitter.com/I3QgbP5Dj6— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 4, 2024
İİT'ye üye ülkelerin her 3 yılda bir düzenlediği zirve, bu sene 4 ve 5 Mayıs'ta Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya'da yapılıyor.
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