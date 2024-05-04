Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir... pic.twitter.com/WKhMlzy13R
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