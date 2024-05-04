MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.