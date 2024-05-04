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04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:36:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:36:00

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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