VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız"
İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 654'e çıktı
Bakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow tarafından kabul edildi
Türkiye, Avrupa'ya LNG ihraç edebilecek
İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü
04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45:00

Ombudsman su faturalarında kademelendirmede kişi sayısının da gözetilmesini istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir başvuru üzerine, kalabalık hanelerde su kullanımının artacağına dikkati çekerek, su bedellerinde kademelendirmenin yeniden değerlendirilmesi yönünde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) tavsiyede bulundu.

Bursa'da yaşayan bir kişi, su faturalandırmada 12 metreküp olan ilk kademe sınırını ailesinin kalabalık olması nedeniyle aştığını ve fazla fatura ödediğini belirterek KDK'ye başvurdu.

1. kademe ile 2. kademe arasında iki kat bedel farkı bulunduğunu belirten başvurucu, kademe kullanım limitinin daha adil şekilde düzenlenmesini istedi.

KDK, konuyla ilgili farklı su ve kanalizasyon idarelerinin uygulamalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin görüşlerini inceledi.

Kademelendirmede 12 metreküp sınırının meskenlerin ortalaması alınarak belirlendiğine dikkati çeken KDK, hanede fazla kişi bulunması durumunda su tüketiminin artacağına dikkati çekti.

KDK, bu sebeplerle faturalandırmanın yeniden değerlendirilerek, kademe sayısının artırılmasını ve kademeler arası bedel farkının daha makul belirlenmesini BUSKİ'ye tavsiye olarak iletti.

Etiketler : ombudsman su faturası buski
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Çifte kutlama

Çifte kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX