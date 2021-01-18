  • BIST
    1556.77
  • Dolar
    7,4826
  • Euro
    9,0411
  • Altın
    441,9170
İstanbul
-2 / 0
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
ABD Kongre binası giriş ve çıkışlara kapatıldı
ABD, Somali'deki askerlerini çekti
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
MHP lideri Bahçeli: MHP'nin sokakla işi yoktur
Yasağa saatler kala Facebook'tan flaş karar
"CHP'nin başındaki zat 56 gündür neden sessiz?"
Milli Muharip Uçak projesinde heyecanlandıran gelişme!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
Fransız bakandan skandal başörtüsü açıklaması
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Hangisi dürüst
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki: Talihsiz bir adım mahiyetindedir
Kars Çayı'nda curling maçı
ABD basını Kongre baskınına dair raporu yayınladı... İşte dikkat çeken detaylar
TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi'ndeki provokasyona ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Yerli uygulama BİP'e ilgide büyük artış
ABD'den İran'a gözdağı
ABD'den İran'a gözdağı
17 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 165 can kaybı, 6 bin 436 yeni vaka
Sayı 700 bini geçti... Aşılama işlemi devam ediyor
Bu kafe müşterilere kapalı, sokak kedilerine açık
Köy çocuklarına oyuncak seferberliği
18 Ocak 2021 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 19:49:00

ABD Kongre binası giriş ve çıkışlara kapatıldı

ABONE OL

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

Etiketler : abd kongre güvenlik tehdidi
Güzellikler için üfledi

Güzellikler için üfledi
Kampta ‘Ölüm Zamanı'

Kampta ‘Ölüm Zamanı'
Semih Ertürk: Gönül Dağı'na tırmandım

Semih Ertürk: Gönül Dağı'na tırmandım
Seda Sayan'dan aramıza kimse giremez paylaşımı

Seda Sayan'dan aramıza kimse giremez paylaşımı
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum

Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek

Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
Ceyda Düvenci'den olay itiraf: Yılın ilk üç günü ağladım

Ceyda Düvenci'den olay itiraf: Yılın ilk üç günü ağladım
Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak

Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak
Herkesle görüntü vermem

Herkesle görüntü vermem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER