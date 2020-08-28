ABD, Irak'taki asker sayısını 3 bin 500'e düşürmeyi planlıyor

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, önümüzdeki 3 ay içerisinde Irak'ta bulunan ABD askerlerinin üçte birini çekerek, asker sayısını 3 bin 500'e kadar düşürmeyi planladığı aktarıldı. 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından 5 binden fazla ABD askeri Irak'a konuşlanmıştı.

ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için Şii taraflar hükümete baskı yaparken, Sünniler ve Kürtler ABD askerlerinin kalmasını istemişti. Geçen hafta ABD'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.