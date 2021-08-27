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27 Ağustos 2021 Cuma 00:38:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 00:49:00

ABD Başkanı Biden'den DEAŞ'a tehdit: Bedelini size ödeteceğiz

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ABD Başkanı Jeo Biden, Afganistan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biden; "Bunu affetmeyeceğiz, peşinize düşeceğiz ve bedelini size ödeteceğiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör eylemlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Asker babası olduğunu belirten Biden, saldırıyı gerçekleştirenlere "Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız, peşinizi bırakmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Çıkarlarımızı elimdeki her imkanla koruyacağım." diyerek seslendi.

Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle;

İstihbarat camiası bu saldırıyı DEAŞ'ın Horosan grubunu yaptığını tahmin ediyoruz. Amerikan askerlerini öldürdüler, başka askerleri ağır yaraladılar. Ayrıca siviller de öldü ve yaralandı.

Bu Amerikan askerleri gerçekten kahramanlardı. Bu kahramanlar tehlikeli ve gerçekten bencilce olmayan bir görevde başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşıyordu. Eşi benzeri görülmemiş bir tahliye sürecinin paçasıydılar. Son 12 saatte 7 bin kişi çıkartıldı havalimanından. Kalbimiz acıyor. Tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz, kalbimiz kırık.

Oğlu Beau Biden'ın Irak Savaşı'nda görev yapmasına atıfla "Ben bir asker babasıyım" diyen ABD lideri Biden, oğluna Irak dönüşü kanser teşhisi koyulduğunu ve oğlunu kaybettiğini anlattı.

"BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Bu saldırıyı yapanlara şunu söylüyorum: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız, peşinizi bırakmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Çıkarlarımızı elimdeki her imkanla koruyacağım.

Bize istihbarat tarafından DEAŞ'ın Horasan kolunun kompleks bir atak planlıyordu bu bölgede. Bu yüzden en başından itibaren dedim ki 'Bu görev sıradışı biçimde tehlikeli'.

Burada terör saldırıları bizi caydırmayacak, tahliyeye devam edeceğiz. Kumandanlarıma operasyonel planlar yapmalarını da söyledim. Çok güçlü bir şekilde vuracağız kendi belirlediğimiz bir anda. DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerika böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.

Kumandanlarıma bugün 3 defa dedim ki 'Lütfen askerlerimizi korumak için olabilecek en büyük adımları atın'. Görevimizi tamamlayacağız ve askerlerimiz çekildikten sonra da tahliye süreci devam edecek. Yeni yöntemler bulup ülkeden çıkmak isteyen her Amerikalıyı çıkartacağız.

DAHA FAZLA ABD ASKERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Orduya şu talimatı verdim: Daha fazla asker gerekiyorsa, ne gerekiyorsa vereceğim. Ama ordu dedi ki 'Şu anda elimizdeki görevi sürdürelim. Elimizdeki zamanda olabildiğince fazla kişiyi çıkaralım.' Saldırı emrini veren DEAŞ liderlerini bulma konusuna gelince, kim olduklarını bildiğimize inanıyoruz. Onları bulacağız, nerede olurlarsa olsunlar vuracağız.

BİR HATA YAPILDI MI?

Afgan ordusu çöktü 11 gün içinde. Şu anda McKenzie'nin de belirttiği gibi Taliban'ın da çıkarı aynı yerde. DEAŞ-Horasan'ın büyümemesi onların da çıkarına. İkinci olarak, bizim 31'ine kadar çıkmamız da onların çıkarına. Onlardan en büyük talebimiz onlardan bize biraz daha alan sağlaması. En büyük temennimiz onların da kendi çıkarlarını takip etmesi.

Etiketler : Joe Biden abd DEAŞ
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