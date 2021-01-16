ABD'den terör örgütü YPG itirafı

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16 Ocak 2021 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 10:20:00

ABD Adalet Bakanlığından YPG itirafı... Florida'daki saldırı sonrası terör bağını kabul ettiler

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ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırı sonrası YPG'li bir saldırganın gözaltına alındığı duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG'li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için "terör örgütü PKK'nın alt kolu" ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Florida'nın Tallahassee kentinde yaşayan Daniel Baker isimli kişinin "kaçırma ve yaralama tehdidi içeren eyaletler arası iletişim kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Baker'ın 10 Ocak Pazar günü Florida eyalet meclis binasına yapılan saldırılara karıştığına işaret edilen açıklamada, bu kişinin diğer kişileri silahlanarak buraya gelmeye teşvik ettiği belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI YPG'NİN, PKK'NIN KOLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Açıklamada, Baker'ın 2017'de Suriye'de YPG'ye katıldığına işaret edilerek, şüphelinin sosyal medya haseplarında YPG'de keskin nişancı eğitimi aldığını belirttiği ve çeşitli belgesellerde de görüldüğü kaydedildi.

Bakanlğın söz konusu açıklamasında YPG ile PKK arasındaki bağlantıyı resmi olarak kabul ederek, "YPG, ABD hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK'nın alt koludur." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : abd terör örgütü ypg pkk
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