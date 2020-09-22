AB Liderler Zirvesi, 1 Ekim'e ertelendi
AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.
AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temaslı olması nedeniyle karantinaya girdi.
Bu nedenle 24 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.
Michel'in sözcüsü, Konsey Başkanının koronavirüs testinin negatif çıktığını ancak yine de 14 gün müşahede altında kalacağını açıkladı.
- DSÖ: Çin Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı
- Çin Devlet Başkanı Şi: Kimseyle ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz
- Filistin: 100 bin Kovid-19 test çubuğu İsrail'in engellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi
- AB Liderler Zirvesi, 1 Ekim'e ertelendi
- Trump: BM, Kovid-19 eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalı
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 204 bin 577'ye yükseldi