AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temaslı olması nedeniyle karantinaya girdi.

Bu nedenle 24 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.

Michel'in sözcüsü, Konsey Başkanının koronavirüs testinin negatif çıktığını ancak yine de 14 gün müşahede altında kalacağını açıkladı.