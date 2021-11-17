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17 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00

7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

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Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında gerçekleşen çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, 7 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve 10 askerin yaralandığı açıklandı.

Savunma Bakanlığı, şehit askerlerimizin ailelerine en derin taziyelerini ve sabırlar diledi.

Sınırdaki durum ise 16 Kasım akşamından bu yana sakin.

"Gerginlik ve çatışmadan Ermenistan sorumlu"

Ermenistan'ın sınırda gerçekleştirmek istediği provokasyon ve askeri macera tamamen sonuçsuz kaldı.

Operasyonel koşulların Azerbaycan'ın kontrolünde bulunurken, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafı, Ermeni işgalinin neden olduğu gerginlik ve çatışmadan tamamen sorumludur." denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'a anında karşılık vereceklerini söyledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığını veririz." dedi.

Ermenistan'ın son dönemlerde Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Bayramov, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Başkan Erdoğan'ın bölgede istikrarın ve gelişmenin sağlanması yönündeki yapıcı mesajlarını hatırlattı.

"İki liderin bu mesajları son derece önemli. Barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik bu mesajlara Ermenistan'ın nasıl tepki vereceği, hangi yolu seçeceği tamamen Erivan yönetimine kalmış bir karar. Bu artık Ermenistan siyasetinin sorumluluğunda olan bir konu. Umuyoruz ki bu düzgün bir seçim olsun. Maalesef Ermenistan'ın rövanşist açıklamalarına halen şahit oluyoruz. Helen toprak iddialarına yönelik açıklamalarını duyuyoruz. Bunlar çok tehlikeli açıklamalar. Ermenistanlı siyasileri daha akılcı, daha sorumluluk sahibi gibi davranmaya çağırıyoruz. Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığını veririz. Bizim tercihimiz bölgede huzur, barış ve güvenliğin sağlanmasıdır." diyen Bayramov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının öncülüğünde bir mekanizma oluşturulduğunu, komisyonun yaklaşık 10 aydır ulaşım ve nakliye konusunda çalışmalarını yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Etiketler : Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Cumhurbaşkanı Aliyev
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