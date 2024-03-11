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11 Mart 2024 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 07:14:00

Zeyneplerin karaciğer kardeşliği

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2 yaşındaki Zeynep Çelik ile aynı yaştaki Zeynep Alya Sakarya'ya aynı hastanede 'karaciğer yetmezliği' tanısı konuldu. İsimleri, yaşları, hastalıkları ve kaderleri aynı olan Zeynep bebekler, babalarından aldıkları karaciğer ile yaşama tutundu.

BİR HAFTA ARAYLA OPERASYON

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Zeynep Çelik ile aynı yaştaki Zeynep Alya Sakarya, 'karaciğer yetmezliği' tanısı sonrası, babalarından aldıkları karaciğer ile yaşama tutundu. İsimleri, yaşları, hastalıkları ve kaderleri aynı olan Zeynep bebekler, 1 hafta arayla 30 kişilik ekibin yer aldığı 6'şar saat süren operasyonlarla sağlıklarına kavuştu.

TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Hastanedeki tedavi süreçleri devam eden bebeklerin genel durumlarının iyi olduğunu söyleyen BUÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Bu çocuklar arada bir nöbet geçiriyorlardı. Karaciğer nakli olduktan sonra, ölçtüğümüz kandaki birtakım madde düzeyleri normal değerlerde seyrediyor ve bir daha nöbet geçirmediler" dedi. Zeynep bebekler, normal şekilde hayatlarını devam ettirecek.

Zeynep Alya'nın annesi Münevver (25) ve babası Emre Sakarya (26) sevinç gözyaşı döktü. Kızını 3 günlükken hastaneye yattığını söyleyen anne Sakarya, "Hep evladımı kaybetme korkusu yaşadım. Babası, karaciğerini vermeye en başından gönüllüydü" dedi.

Zeynep Çelik bebek, kilosu uygun hale gelince 19 Şubat'ta, Prof. Dr. Ekrem Kaya başkanlığında 30 kişilik ekiple ameliyata alındı. 6 saat süren operasyonda baba Ahmet Çelik'in karaciğerinden alınan parça, kızına nakledildi.

Etiketler : bursa zeynep karaciğer yetmezliği
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