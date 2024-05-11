VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babasına veda!
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları başlıyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Uydular üzerinden haberleşmeye talep artıyor
Denizkurdu Tatbikatı seçkin gözlemci günü başladı
11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:38:00

Avustralya, Filistin-İsrail barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya, Filistin ile İsrail arasındaki resmi barış süreci tamamlanmadan Filistin'i devlet olarak tanıyabileceğini bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, dün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin "evet" oyu kullandığını anımsattı.

Oylamanın, Filistin'i tanıyıp tanımamaya dair değil Filistin'e BM forumlarında yer almak konusunda ek haklar tanımaya ilişkin olduğunu vurgulayan Wong, "Desteklediğimiz karar, hem İsraillilere hem Filistinlilere uzun vadeli barış ve güvenlik sağlanmasına dair." ifadesini kullandı.

Wong, zamanı geldiğini düşündüklerinde Avustralya'nın Filistin'i tanıyacağını kaydetti.

"Söylemek istediğim şu ki; Avustralya artık tanınmanın ancak barış sürecinin sonunda gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Barış sürecinin bir parçası olarak da gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulunan Wong, ancak iki devletin kurulmasıyla İsrail'in barış ve güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Wong, Avustralya'nın bölgesindeki Yeni Zelanda, Japonya, Endonezya, Singapur ve Güney Kore gibi çok sayıda müttefikiyle karar tasarısına destek vermesinin pozisyonunda yalnız olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Bakan Wong, artık açıkça bir ateşkesin müzakere edildiğini, acil insani ateşkes ve barış sürecinin başlangıcını görmek istediklerini kaydetti.

YENİ ZELANDA GAZZE'DE DERHAL KALICI ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da yaptığı açıklamada, ülkesinin BM Genel Kurulu'ndaki oylamada kullandığı "evet" oyunun, "uluslararası toplumun bölgeyi kuşatmaya devam eden sonsuz şiddet döngüsünden duyduğu hayal kırıklığını yansıttığına" işaret etti.

"İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak müstakbel bir Filistin devletinin tek kalıcı ve adil çözüm olduğunu sürekli olarak belirttik. Bu da ancak tarafların bu çatışmayı sona erdirmesi ve müzakere masasına dönmesiyle başarılabilir." ifadesini kullanan Peters, Gazze'de derhal kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Peters, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani krizin, Refah'a askeri müdahaleyle değil yalnızca müzakere masası etrafında bir araya gelecek taraflarca çözülebileceğini belirterek, gerilimin derhal düşürülmesini istedi.

BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve "gözlemci" statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken, aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bundan dolayı BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine işaret edildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012'de BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Etiketler : avustralya filistin israil
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX