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11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:10:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:10:00

Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacak

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Etiketler : yılmaz tunç ceza infaz kurumları kadın hükümlü anneler günü açık görüş
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