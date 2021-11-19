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19 Kasım 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 14:30:00

Yetim çocuklara kung fu eğitimi

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Suriye'nin Halep ili kırsalında Beşşar Esed rejimi saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden 24 yaşındaki Fadıl Osman, Türkiye'deki tedavisinin ardından döndüğü İdlib'de, yetim çocuklara kung fu öğretiyor.

Suriye'nin Halep ili kırsalında Beşşar Esed rejimi saldırısı sonucu bir bacağını kaybeden 24 yaşındaki Fadıl Osman, Türkiye'deki tedavisinin ardından döndüğü İdlib'de, yetim çocuklara kung fu öğretiyor. Fadıl Osman, 'Çocukların kendisini koruması gerekiyor. Sağlıklı ve akıllı bireyler yetiştirmek istiyorum. Tek hayalim başladığım projeyi büyüterek çok sayıda çocuğu eğitmek' diyor.

Etiketler : Yetim çocuklar Suriye Halep Beşşar Esed kung fu eğitimi
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