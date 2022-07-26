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26 Temmuz 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 16:00:00

Van'da ata sporu duyarlılığı

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Türklerin en eski ata sporlarından Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama), Kırgız Türklerinin yaşadığı Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Ulupamir köyünde varlığını sürdürüyor.

Türklerin en eski ata sporlarından Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama), Kırgız Türklerinin yaşadığı Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Ulupamir köyünde varlığını sürdürüyor. 1982'de Türkiye'ye göçerek burada kalan Kırgız Türkleri, hem kendi düğünlerinde hem de farklı şehirlerde düzenlenen etnik spor organizasyonlarında Kökbörü oynayarak kültürel miraslarını korumaya çalışıyor.

Etiketler : ata sporu Kökbörü at üzerinde oğlak yakalama
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