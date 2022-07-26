Van'da ata sporu duyarlılığı

Türklerin en eski ata sporlarından Kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama), Kırgız Türklerinin yaşadığı Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Ulupamir köyünde varlığını sürdürüyor. 1982'de Türkiye'ye göçerek burada kalan Kırgız Türkleri, hem kendi düğünlerinde hem de farklı şehirlerde düzenlenen etnik spor organizasyonlarında Kökbörü oynayarak kültürel miraslarını korumaya çalışıyor.

