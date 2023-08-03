Van Gölü tehlikede

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'ndeki çekilme sürüyor.

Van Gölü'nde yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor. Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı.

Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı. Turistler durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.