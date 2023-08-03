VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gizli toplantıda ‘Böke-ABD' detayı!
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
En pahalı ulaşım CHP'li belediyelerde!
Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
Pekin'den Londra'ya ikinci demiryolu!
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! İstanbul kavrulacak
03 Ağustos 2023 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 07:00:00

Van Gölü tehlikede

ABONE OL

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'ndeki çekilme sürüyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip olan Van Gölü'ndeki çekilme sürüyor.

Van Gölü'nde yağışın azalması ve sıcak havaların etkisiyle buharlaşmanın katlanarak artması sonucu suyu gittikçe azalıyor. Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 4 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı.

Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler de gün yüzüne çıktı. Turistler durumu hayretle gözlemlerken, havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.

Etiketler : Van Gölü tehlikede Van Gölü sıcak hava
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Milano çıkarması

Milano çıkarması
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX