  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9860
  • Euro
    8,2137
  • Altın
    438,3050
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk tavaflar yapılıyor!
Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! 'Son dakika'da geldiler işler yoluna girdi
Mısır'dan akılalmaz Suriye hamlesi
Kurban Bayramı tatili için yola çıktılar!
Dolara büyük darbe! İlk kez yüzde 50'nin altına düştü
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Cuma, Cumartesi dikkat!
Bakan Varank'tan aşı açıklaması: İş birliği yapabiliriz
Gaziantep'in tarihi AVM'si: Zincirli Bedesten
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu
Kurban Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
Uzmanından bayram coşkusunu 'tedbirli yaşama' önerileri
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Kurban Bayramı'na hazır
Bahçeli uyarmıştı, MHP'den ihraç edildi
Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladı
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Bayram, 24 TV ile evinize geliyor...
YPG'den ABD'li komutana dostluk plaketi
İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı: Provokasyon eken kan biçer
Soner Yalçın'a kötü haber: Villası için yıkım kararı çıktı
Aşı müjdesi Ankara'dan geldi: Türkiye'de ilk
Komşu İran ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi
"Biz onları Rusya'dan korumaya çalışıyoruz, onlar milyar dolarlar veriyor"
Suriye'ye ‘kopya' Ayasofya yapacaklar!
30 Temmuz 2020 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 11:45:00

Uzmanından bayram coşkusunu 'tedbirli yaşama' önerileri

Kaynak: AA

ABONE OL

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle Kurban Bayramı'nın sağlıklı şekilde geçirilebileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, salgın halinde devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı insanların elindeki en büyük silahın, maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi.

Salgın tehlikesinin bu yıl Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kurban Bayramı'nda da devam ettiğin belirten Yorulmaz, "Bu bayramı da önceki yıllardaki bayramdan biraz farklı biçimde kutlamak durumunda olmalıyız. Her ne kadar virüsün bulaşma riskini tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da alınacak tedbirlerle bulaşma çok ciddi biçimde azaltılabilir." diye konuştu.

Doğru tedbirler ile bayramın mutlu şekilde geçirilebileceğini vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının ölüm sayılarının, yoğun bakım servislerinde tedavi gören insan sayılarının azalması, normalleşme adına serbest bırakılan bazı faaliyetler salgının bittiği, her şeyin tümüyle salgın öncesi dönemdeki gibi davranışlara dönmek anlamına gelmemektedir. Son günlerde maskenin burnu açıkta bırakacak biçimde takılması ya da bir maskenin günlerce kullanıldığı görülüyor. Bayramda da bu tür davranışların sürmesi halinde hem vaka, hem yoğun bakım servisine alınan, entübe edilen hatta ölen kişi sayısının artması tehlikesi ortaya çıkabilir."

Öldürücülüğünün her 100 hastadan yaklaşık 3, 4 civarında olmasının hastalığın önemsiz olduğu gibi bir yanlış düşünceye götürdüğü uyarısında bulunan Yorulmaz, öksürük, ateş, nefes darlığı belirtileri olanların yanı sıra belirti göstermeyenlerin de koronavirüs bulaştırabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Toplu şekilde bayramlaşma riskli

Bayram namazının camilerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kılınacağını belirten Yorulmaz, "Bayram namazı sonrası gelenek haline gelmiş olan cami içinde ya da bahçesinde kalabalıklar halinde tokalaşarak, sarılarak, öpüşerek bayramlaşma koronavirüs açısından çok risklidir." ifadelerini kullandı.

Temas etmeden göz selamı ile bayramlaşılmasının sağlık açısından en uygun selamlaşma biçimi olduğunu anlatan Yorulmaz, önceki yıllarda olduğu gibi ilk bayram günü ailenin büyüklerinin evinde, kalabalık aile sofralarından uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Böyle davranmak aile büyüklerini koronavirüs bulaşmasından hatta belki ölümden koruyacaktır. O nedenle aile büyüklerimiz de bu konuda anlayışlı olmalıdır. Bayram ziyaretleri yerine telefonla, istenirse görüntülü biçimde bayram kutlaması, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebeler, bebekler gibi hastalanma riski yüksek olanlar için tercih edilmelidir. Ziyaret yapılacaksa, misafir gelmeden önce ve misafir uğurlandıktan sonra evler temiz hava ile pencereleri açarak sık sık havalandırılmalıdır. Gelen misafirlerle kucaklaşmaktan, öpüşmekten, bebekleri çocukları öpmekten kaçınılmalıdır. Özellikle bulaşma ile hastalığı daha ağır geçirme riski bulunan yaşlıların ellerinin öpülmemesi bu bayramda onların korunmasına yardım edecektir."

Bu bayram da en doğru ikram kolonya

Misafirlere kolonya ikram etmenin koronavirüsten korunmada faydalı olacağını ve bayramda ziyaretlerin kısa tutulması gerektiğini anlatan Yorulmaz, "Bu bayramda da kalabalık biçimde yapılan ziyaretlerden, tatlı gibi ikramlarından kaçınılmalıdır. Hastalığa yakalanma ve ağır geçirme riski olan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi kimselerin misafirlerle kısa bir merhabadan sonra ortamdan uzaklaşmaları daha sağlıklı olacaktır. Herkesin ellediği yerler tuvaletler, kapı kolları benzeri yerleri dezenfektanla temizlenmelidir." diye konuştu.

Bayramda şehir dışı seyahat ya da tatile çıkanların dikkatli olmasını isteyen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Tatil amacıyla sürekli yaşanan yerden başka bir yere gidilmesi durumunda, toplu biçimde yolculuk yapılan uçak, tren, otobüs gibi taşıtlar kullanılıyorsa bulaş risk artmaktadır. Özellikle uçaklarda mesafe kuralı uygulanmadığı için risk daha yüksektir. Özel araç ile gidiliyorsa, araç içinde aile bireyleri arasında olmasa da, bir şeyler yemek içmek için mola verildiğinde bulaşma riski artmaktadır. Tatil için gidilen yerde ise zorunlu biçimde yemek yemek, eğlenmek, alışveriş yapmak, barınmak için toplu olarak bulunulabilecek yerlerde olacaklardır.

Bu nedenle uygun tedbirler alınmaz ise koronavirüs bulaşma riski yükselecektir. Yolculuğa çıkılırken mutlaka yedekleri ile birlikte maske, dezenfektan bulundurulmalıdır. Yolculuk sırasında tuvalete gidildiğinde, yemek için mola verildiğinde mutlaka sabun ve su ile eller yıkanmalıdır. Otellerde, kalabalık plajlarda mesafe kuralına uymamanın bedeli çok ağır olabilecektir. Alınacak tedbirler bayramı sağlıklı geçirmek mümkündür."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER