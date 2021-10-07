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07 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00

Tüm mesaisi can dostlar

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanı Hakan Çarıklı, mesai saatlerinde kendisine emanet edilen hayvanların bakımını yapıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanı Hakan Çarıklı, mesai saatlerinde kendisine emanet edilen hayvanların bakımını yapıyor. 27 yaşındaki Çarıklı, evine giderken de sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

Yaklaşık 10 yıldan beri sokak hayvanlarıyla iç içe bir yaşam süren Hakan Çarıklı, 7-8 yıl önce büyükşehir belediyesine ait halk ekmeği fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi.

Çarıklı, 1,5 yıl önce hayvanlarla daha fazla zaman geçirebilmek adına gönüllü olarak hayvan barınağına geçiş yaptığını ve hayvanlarla iyi bir iletişiminin olduğunu belirterek, imkanları ölçüsünde onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Evinde kedi, kuş ve köpek de beslediğine değinen Çarıklı, şöyle konuştu: "Ekmek fabrikasında çalışırken bayat ekmekleri sokak hayvanları için toplar götürürdüm. 'Hayvanlar Allah'ın dilsiz melekleridir' diye bir söz var ya, gerçekten de öyle. Hayvanlarla çoğu insandan iyi anlaşırım. Onlara bakarım, ilgilenirim. Onlara bir kap su, bir kap mama verdikten sonra hepsi dost, arkadaş oluyor. Hepsini çok seviyorum, hayatımı bunlara adadım diyebilirim."

İş yeriyle evi arasındaki mesafenin yaklaşık 30 dakika olduğunu ancak kendisinin eve 4 saatte ulaşabildiğini anlatan Çarıklı, güzergah boyunca besleme noktaları oluşturduğunu ve buralara sokak hayvanları için mama, su bıraktığını ifade etti. Çarıklı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanları da tedavi ettirdiğini dile getirerek, "Sokaklarda araba çarpmış veya tedaviye muhtaç olan hayvanları görünce de müdürümü arıyorum, istişare ediyorum ve gerekirse ekip yönlendiriyoruz. Ekipler gelip alıyor sonrasında barınakta tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : can dostlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hakan Çarıklı
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