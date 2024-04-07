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07 Nisan 2024 Pazar 11:04:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 11:04:00

Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, 'silahım kontrolsüzce patladı' dedi

Kaynak: DHA

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran Furkan Korkmaz tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Furkan Korkmaz ile aynı yöne giden otomobilin sürücüsü Bayram T. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Korkmaz, önünde seyreden otomobile aracından tabancayla ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Bayram Tepegöz, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram Tepegöz, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Furkan Korkmaz ise polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

"TABANCAMI HEDEF GÖZETMEKSİZİN DOĞRULTTUM"

Furkan Korkmaz'ın emniyetteki ifadesinde, "Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı. O sürücünün de yaralandığı polisten öğrendim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Korkmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bayram Tepegöz Sürmene Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrası, Kaşüstü Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tepegöz'ün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : trabzon trafik tartışma silah
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