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29 Nisan 2024 Pazartesi 18:46:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 18:46:00

Albayrak ailesinin acı günü: Gülbeyaz Albayrak vefat etti

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Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak vefat etti.

Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak vefat etti.

12 Nisan 1933 doğumlu Gülbeyaz Albayrak 91 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Gülbeyaz Albayrak'ın cenazesi, 30 Nisan Salı günü ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

TÜRKMEDYA'DAN TAZİYE MESAJI

TürkMedya olarak Albayrak ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

Etiketler : Gülbeyaz Albayrak TAZİYE VEFAT TürkMedya
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