Tarihi sokaklarda milli takıma hazırlık

Uzun süre evde kalmaları nedeniyle çok basamaklı merdivenlerde koşu yaparak form tutmaya çalışan karateciler, hız, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik antrenmanlarla milli takıma girmek için ter döküyor. Ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Mardin Karate İl Temsilcisi ve antrenör Murat Kaya, merdivenlerde koşmanın sporculara hız, kuvvet ve dayanaklılık kazandırdığına dikkat çekerek, aşı çalışmalarının başlaması ve vaka sayılarındaki düşüşün müsabakaların yeniden başlaması konusunda kendilerini umutlandırdığını belirtip, şunları söyledi: "Pandemiden dolayı antrenman yapamıyorduk. Çocukların evde oturmalarından dolayı biraz tembellik oluştu ve fırsatı değerlendirmek için Mardin'in dar sokaklarında çocukların kas gelişimini etkileyecek merdiven koşusu yaptırıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah aşının etkisiyle bizde de bir umut doğdu. Şimdi müsabakaların yapılacağı günü bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda milli takım seçmelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Bu nedenle milli takım seçmelerini kazanmamız için çocuklarımızın şimdiden müsabakalara hazırlanması gerekiyor. Güç ve hız kazanmaları için de onlara merdiven koşusu yaptırıyoruz."

Milli takıma seçilme umuduyla antrenmanlarını düzenli sürdüren Enes Ömer Yıldızoğlu ise "Hedefim milli takım seçmelerini kazanıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için hocamız nezaretinde canla başla çalışıyoruz" dedi.