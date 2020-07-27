Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Bıçakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arı kovanlarının bakmaya giden Hayri Kuzum, dönüş yolunda kullandığı 35 ZUF 63 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampole uçtu. Kaza sırasında savrulup başını kayaya çarparak boynu kırılan Kuzum, olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzum'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.