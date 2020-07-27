  • BIST
    1202.39
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    8,0183
  • Altın
    425,7630
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Minsk Anlaşması uygulandı! Ateşkese Türkiye'den destek
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
İsrail, İHA'sının Lübnan'a düştüğünü doğruladı
Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösteriler alevlendi: 2 ölü
T24 yazarı Doğan'ın Ayasofya hazımsızlığı... BAE'ye akla ziyan övgü
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
"Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir"
Borsa İstanbul'da yeni dönem: Bugün başladı
Sınırda tansiyon yükseldi! Bu yıl düşürülen 10'uncu İHA
Trump, rakibi Joe Biden'a yüklendi: Zihinsel yetenekleri uygun değil
DSÖ'den korkutan uyarı "Artık eskisi gibi..."
Libya'da esrarengiz görüşme! Bakın bu kez ne şeytanlık peşindeydi...
Altında tarihi rekor seviyeye ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Bunu hiç beklemiyordu
İran'dan itiraf: Koronada hiç iyi durumda değiliz!
Fauci'den dikkat çeken 'aşı' açıklaması!
Burdur'daki orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
YKS sonuçları açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı
27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:24:00

Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

ABONE OL

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybettiği mokosiklet ile şarampole yuvarlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Bıçakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arı kovanlarının bakmaya giden Hayri Kuzum, dönüş yolunda kullandığı 35 ZUF 63 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şarampole uçtu. Kaza sırasında savrulup başını kayaya çarparak boynu kırılan Kuzum, olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzum'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER