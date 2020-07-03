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03 Temmuz 2020 Cuma 09:35:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 09:35:00

Şanlıurfa'da 93 ev daha karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da koronavirüs nedeniyle 93 ev karantinaya alınırken 43 evdeki karantina uygulamasına ise son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il merkezi ve ilçelerinde yeni karantina kararları aldı.

Kurulun aldığı yeni kararda, Birecik İlçesinde 4, Bozova İlçesinde 2, Ceylanpınar İlçesinde 5, Eyyübiye İlçesinde 12, Haliliye İlçesinde 31, Karaköprü İlçesinde 20, Siverek İlçesinde 5, Suruç İlçesinde 4, Viranşehir İlçesinde 9, ve Halfeti İlçesinde de 1 farklı adreste korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 14 gün boyunca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilirken Eyyübiye İlçesinde 3, Haliliye İlçesinde 13, Karaköprü İlçesinde 6, Suruç İlçesinde 6, Viranşehir İlçesinde 13, Hilvan ve Siverek İlçelerinde ise birer farklı adreste karantinanın sonlandırılmasına karar verildi.

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