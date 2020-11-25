25 Kasım 2020 Çarşamba 10:55:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 10:55:00
Sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcısı
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Halil Güder, 15 yıldır sokak kedilerinin gönüllü bakıcılığını yapıyor.
Baldıran köyü Kalinse mahallesinde yaşayan hayvansever Halil Güder, topladığı yiyeceklerle her gün onlarca sahipsiz kediyi besliyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte beslemeye başladığı kedilerin kendisine de can yoldaşı olduğunu belirten Güder’in ise tek bir isteği var, o da hayvanlara eziyet edilmemesi.
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