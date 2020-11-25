Sahipsiz kedilerin gönüllü bakıcısı

Baldıran köyü Kalinse mahallesinde yaşayan hayvansever Halil Güder, topladığı yiyeceklerle her gün onlarca sahipsiz kediyi besliyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte beslemeye başladığı kedilerin kendisine de can yoldaşı olduğunu belirten Güder’in ise tek bir isteği var, o da hayvanlara eziyet edilmemesi.

