23 Ocak 2021 Cumartesi 22:59:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 15:43:00
Resim öğretmeni okulu renklendirdi
Mersin'de, resim öğretmenliği yapan Şengül Bulutyel, Erdemli Deniz ve Orman Okulu'nun dış duvarlarını resimlerle süsledi.
Mersin’de, resim öğretmenliği yapan Şengül Bulutyel, “İlçemizin ender bitkilerinden kum zambağı, deniz canlılarından caretta ve balık resimleri, ağaç gibi çocukların hayal dünyasında güzel bir yer bırakmak adına resimler yaptım. 3 ay önce başladığım resimleri bahar aylarında tamamlamış olacağım" dedi.