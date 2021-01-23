Resim öğretmeni okulu renklendirdi

Mersin’de, resim öğretmenliği yapan Şengül Bulutyel, “İlçemizin ender bitkilerinden kum zambağı, deniz canlılarından caretta ve balık resimleri, ağaç gibi çocukların hayal dünyasında güzel bir yer bırakmak adına resimler yaptım. 3 ay önce başladığım resimleri bahar aylarında tamamlamış olacağım" dedi.