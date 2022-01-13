Polis olabilmek için kampa girdiler

Polis Akademisi Başkanlığı'nca, 28'inci dönem giriş sınavına 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu olmak üzere 10 bin polis memuru alınacağının açıklamasının ardından Sivas'ta da spor salonlarına yoğun başvuru oldu. Spor salonlarında haftanın 4 günü çalışan adaylar, zorlu parkurda başarılı olmanın hayalini kuruyor.