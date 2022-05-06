PKK'nın Irak'ta yola döşediği mayın can aldı

Danimarkalı turistler Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısından Irak'a geçiş yaptılar.

Sınırı geçtikten sonra bisikletleri ile ana yoldan saparak yıllardır kullanılmayan bir yola girdiler.

Terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayına basan turistlerden biri ağır yaralandı.

BİSİKLETÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk yardım ekipleri mayın tehlikesi nedeniyle bölgeye gidemedi. Yaralı bisikletçi olay yerinde hayatını kaybetti.

3 gün önce de aynı yolda örgüt tarafından yola döşenen 200 kiloluk patlayıcı madde güvenlik güçlerince son anda fark edilmiş ve etkisiz hale getirilmişti.