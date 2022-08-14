VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu
Resmen itiraf etti: Savaşın eşiğine geldik
4. yıl kutlaması
Fransız damada Türk düğünü
Telegram emojide çığır açıyor
Parmak bebeğe ikinci hayat
8 bin yıllık parmak izi
Bol palamutlu bir sezon umudu
Kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı
Van Gölü'nde balçık temizliği
Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
Libya'da Dibeybe ve Başağa hükümetleri arasında 'nüfuz genişletme' mücadelesi yaşanıyor
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Polonya'da şampiyon oldu
Hazine yeni haftada iki ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak
Çin'in Siçuan eyaletinde nehrin taşması sonucu 7 kişi öldü
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı!
Erivan'da şiddetli patlama
Milyonları ilgilendiren emekli ve memur Ocak zammı
Mısır'da kilise yangını: 41 can kaybı
Ukrayna'nın savaşın izlerini taşıyan şehri: Orikhiv
Türk mühendisler geliştirmişti! İlk kez NATO'da görücüye çıktı
FSM Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı
İngiltere'de tren sürücülerinin grevi ülke çapında ulaşımı felç etti
14 Ağustos 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 17:30:00

Parmak bebeğe ikinci hayat

ABONE OL

İSTANBUL'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.

İSTANBUL'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.

65 gün solunum cihazına bağlı yaşatılan Rabia'ya, ailenin de onayı ile son çare olarak henüz deneme aşamasında olan kök hücre tedavisi uygulandı. Rabia bebek yaklaşık 4,5 ay sonra 3 bin 400 gram ağırlığa ulaşarak anne kucağında evine döndü.

Etiketler : Parmak bebeğe ikinci hayat 540 gram Rabia bebek
Sema herkesi şaşırtıyor

Sema herkesi şaşırtıyor
Venedik tatili

Venedik tatili
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Aşk kalbimde olmalı

Aşk kalbimde olmalı
Emziremeyeceğim diye korktum

Emziremeyeceğim diye korktum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes