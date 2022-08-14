Parmak bebeğe ikinci hayat

İSTANBUL'da doğumuna 4 ay varken, annesinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle sezaryenle alınmak zorunda kalınan ve 540 gram doğan Rabia bebek, 137 günlük yaşam savaşını kordon kanı kök hücre tedavisiyle kazandı.



65 gün solunum cihazına bağlı yaşatılan Rabia'ya, ailenin de onayı ile son çare olarak henüz deneme aşamasında olan kök hücre tedavisi uygulandı. Rabia bebek yaklaşık 4,5 ay sonra 3 bin 400 gram ağırlığa ulaşarak anne kucağında evine döndü.